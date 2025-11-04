Assistência
Belle portable lamp, black matte finish, compact round base, visible power cord, pink illuminated inner lampshade.

Edição especial do candeeiro de mesa portátil Hue Go

Leve a luz inteligente para qualquer lugar com esta lâmpada inteligente portátil em preto. Aprovada para utilização no exterior e com uma pega de silicone cor de laranja, é fácil de transportar para onde mais precisar de luz, seja no interior para ler ou para jantar no exterior. Exclusivamente na loja Hue.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • ±10 anos de vida útil
  • Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
  • Sistema de bateria inteligente
  • Luz branca e colorida
  • 370 lúmenes
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto

  • Material

    Metal

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros