Edição especial do candeeiro de mesa portátil Hue Go
Leve a luz inteligente para qualquer lugar com esta lâmpada inteligente portátil em preto. Aprovada para utilização no exterior e com uma pega de silicone cor de laranja, é fácil de transportar para onde mais precisar de luz, seja no interior para ler ou para jantar no exterior. Exclusivamente na loja Hue.
Destaques de produtos
- ±10 anos de vida útil
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Sistema de bateria inteligente
- Luz branca e colorida
- 370 lúmenes
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Metal