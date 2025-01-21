Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Essential A60 – Lâmpada inteligente E27 – 806 lm – 8 W – Pacote de 4

Essential A60 – Lâmpada inteligente E27 – 806 lm – 8 W – Pacote de 4

Entre no mundo da iluminação inteligente com esta lâmpada Philips Hue Essential, que apresenta luz branca regulável e colorida que pode ajustar facilmente de luz quente e aconchegante para luz branca fria. Crie o ambiente perfeito com uma regulação suave, milhões de cores e uma biblioteca de efeitos de luz concebidos pelos nossos especialistas – ou crie o seu próprio! Compatível com todos os produtos Philips Hue.

Destaques de produtos

  • Até 806 lúmenes
  • Luz branca quente a fria (2200-6500 K)
  • Regulável para 2% de brilho
  • Cor essencial
  • Controlo através da aplicação ou da voz
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*

Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Especificações

Características da lâmpada

  • Intensidade regulável

    Sim

Dimensões da lâmpada

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho