Entre no mundo da iluminação inteligente com esta lâmpada Philips Hue Essential, que apresenta luz branca regulável e colorida que pode ajustar facilmente de luz quente e aconchegante para luz branca fria. Crie o ambiente perfeito com uma regulação suave, milhões de cores e uma biblioteca de efeitos de luz concebidos pelos nossos especialistas – ou crie o seu próprio! Compatível com todos os produtos Philips Hue.