Extensão Lightstrip Plus V3
A fonte de luz mais flexível que pode imaginar. Aumente a sua Philips Hue LightStrip Plus com estas extensões de 1 metro para superfícies maiores. Molde-as e fixe-as em qualquer superfície e desfrute de um fluxo de lúmenes elevado.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- Extensão de 1 metro
- 1 x conector para cantos incluído
- Luz branca e colorida
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Silicone