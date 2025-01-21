Faixa de luz para exterior OmniGlow de 5 m
Crie um ambiente de exterior vibrante com a linha de luz perfeita. A faixa de luz para exterior OmniGlow proporciona gradientes de luz colorida perfeitamente suaves para todos os momentos, quer esteja a socializar no pátio, a relaxar na relva ou a receber convidados na porta de entrada. A avançada tecnologia OmniGlow elimina os focos LED visíveis, criando uma mistura uniforme de luz ao longo de todo o comprimento. Não precisa de esconder a faixa de luz — coloque-a à mostra e desfrute da iluminação direta. A tecnologia OmniGlow cria o ambiente e é realmente branca com os seus 2100 lúmenes ultrabrilhantes, o que a torna ideal para uma iluminação prática do exterior. Alterne facilmente entre uma bela iluminação ambiente e uma iluminação funcional. Instale o OmniGlow ao longo das bordas do pátio, paredes, varandas e até mesmo nas fachadas, telhados e caminhos da sua casa. O seu design resistente às intempéries oferece um desempenho fiável durante todo o ano. Corte a faixa de luz de acordo com o seu espaço e vede novamente com o kit de vedação vendido separadamente. Desfrute de controlo, personalização e automações sem esforço com a aplicação Hue e assistentes de voz.
Destaques de produtos
- Gradientes ultrassuaves OmniGlow
- Correspondência de cores precisa Chromasync
- Luz verdadeiramente branca ultrabrilhante
- Até 2100 lúmenes
- Cortar e selar novamente (kit vendido separadamente)
Transforme os espaços exteriores com a luz
Faça chuva ou faça sol, encha os espaços exteriores de luz em qualquer época do ano. Escolha entre cores vibrantes que se adaptam ao seu estado de espírito ou tons brancos autênticos para criar o ambiente perfeito ao banhar os caminhos, os pátios e as plantas. A tecnologia Chomasync™ oferece uma mistura de cores precisa e uniforme para criar gradações de cor perfeitas em cada canto. Faça do seu pátio um lugar mágico com efeitos de luz personalizáveis e efeitos dinâmicos. Concebidas para se adaptarem a calhas de varandas, caixilhos de tetos de pátios e degraus de alpendres, basta ligar estas fitas de luz resistentes às condições climatéricas a uma tomada elétrica com a fonte de alimentação de baixa tensão incluída.
Especificações
Características da lâmpada
Características da lâmpada
Intensidade regulável
Sim