Crie um ambiente de exterior vibrante com a linha de luz perfeita. A faixa de luz para exterior OmniGlow proporciona gradientes de luz colorida perfeitamente suaves para todos os momentos, quer esteja a socializar no pátio, a relaxar na relva ou a receber convidados na porta de entrada. A avançada tecnologia OmniGlow elimina os focos LED visíveis, criando uma mistura uniforme de luz ao longo de todo o comprimento. Não precisa de esconder a faixa de luz — coloque-a à mostra e desfrute da iluminação direta. A tecnologia OmniGlow cria o ambiente e é realmente branca com os seus 2100 lúmenes ultrabrilhantes, o que a torna ideal para uma iluminação prática do exterior. Alterne facilmente entre uma bela iluminação ambiente e uma iluminação funcional. Instale o OmniGlow ao longo das bordas do pátio, paredes, varandas e até mesmo nas fachadas, telhados e caminhos da sua casa. O seu design resistente às intempéries oferece um desempenho fiável durante todo o ano. Corte a faixa de luz de acordo com o seu espaço e vede novamente com o kit de vedação vendido separadamente. Desfrute de controlo, personalização e automações sem esforço com a aplicação Hue e assistentes de voz.