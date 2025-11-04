Foco duplo Fugato
Dê cor à sua casa com Hue Fugato. Ideal para um quarto ou sala de estar. Controlo instantâneo através de Bluetooth para ligar e desligar, regular e definir efeitos de luz numa divisão, ou emparelhamento com uma Hue Bridge para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal