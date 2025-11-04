Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Foco duplo Fugato

Foco duplo Fugato

Dê cor à sua casa com Hue Fugato. Ideal para um quarto ou sala de estar. Controlo instantâneo através de Bluetooth para ligar e desligar, regular e definir efeitos de luz numa divisão, ou emparelhamento com uma Hue Bridge para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • Inclui lâmpada LED GU10
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Metal

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros