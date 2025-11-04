Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Foco encastrável Centura

Foco encastrável Centura

Defina o ambiente perfeito com Hue Centura, que oferece 16 milhões de cores de luz. Ideal para um quarto ou sala de estar. Controlo instantâneo através de Bluetooth numa divisão ou emparelhamento com uma Hue Bridge para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes.

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Inclui lâmpada LED GU10
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
