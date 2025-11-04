Foco encastrável Centura
O Hue Centura oferece o toque perfeito de ambiente para qualquer ocasião. Ideal para um quarto ou sala de estar. Controlo através de Bluetooth para definir de imediato o ambiente numa divisão ou emparelhamento com uma Hue Bridge para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético