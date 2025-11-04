FOCO ENCASTRÁVEL CENTURA
Adicione um pouco de diversão à sua rotina diária com o downlight encastrado Xamento prateado, que oferece milhões de cores de luz inteligente. Com uma classificação IP44 e um design contemporâneo, esta luz funde-se com a decoração de qualquer casa de banho.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- 1 x lâmpada GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Cromado
Material
sintético