Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance FOCO ENCASTRÁVEL CENTURA

FOCO ENCASTRÁVEL CENTURA

Adicione um pouco de diversão à sua rotina diária com o downlight encastrado Xamento prateado, que oferece milhões de cores de luz inteligente. Com uma classificação IP44 e um design contemporâneo, esta luz funde-se com a decoração de qualquer casa de banho.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • 1 x lâmpada GU10
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Cromado

  • Material

    sintético

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros