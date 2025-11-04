Foco quádruplo Fugato
Defina a cena com Hue Fugato, que oferece qualquer tom de branco e mais de 16 milhões de cores. Ideal para um quarto ou sala de estar. Utilize o Bluetooth para desfrutar do controlo de acendimento instantâneo numa divisão ou efetue o emparelhamento com uma Hue Bridge para aceder ao conjunto completo de funcionalidades.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Metal