Foco triplo Argenta
Crie o ambiente perfeito com Hue Argenta. Ideal para iluminação ambiente e de acentuação num quarto ou sala de estar. Controlo instantâneo através de Bluetooth numa divisão ou emparelhamento com uma Hue Bridge para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal