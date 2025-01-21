*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Grinalda de globos para exterior Hue Festavia 7 m
Crie um brilho confortável ou um ambiente de festa colorido no seu pátio, varanda ou qualquer espaço exterior. Esta grinalda de lâmpadas em globo inquebráveis emite um brilho de cores saturadas ou luz branca, quer seja criando um gradiente ou reproduzindo efeitos de luz animados. O sistema seguro de baixa voltagem permite que seja ligada a uma tomada elétrica existente através da fonte de alimentação incluída.
Destaques de produtos
- 7 m com 10 lâmpadas
- Lâmpadas substituíveis brilhantes de 50 lúmenes
- Luz de espetro total (1000-20.000 K)
- Sincronização musical e efeitos dinâmicos
- Fonte de iluminação de baixa tensão incluída
Configuração de ligação plug-and-play simples
As luzes em globo da string Festavia são de baixa tensão, o que significa que pode simplesmente ligá-las a uma tomada elétrica existente utilizando a fonte de alimentação incluída. Não é necessária nenhuma nova cablagem complicada. Também pode adicionar strings de luzes a uma configuração de baixa tensão existente e integrá-las com outras luzes em qualquer lugar do seu espaço exterior. As luzes em globo da string não podem ser estendidas de ponta a ponta, mas pode ligar duas filas de luzes à unidade da fonte de alimentação utilizando o conector em T incluído com a string de extensão.
Feitas para durar, independentemente do clima
Faça chuva, faça sol ou neve, a string de luzes em globo Festavia foi concebida para utilização no exterior o ano todo. Não é preciso estar sempre a guardá-las, pode deixá-las para todas as ocasiões. Cada duradoura lâmpada com aspeto de vidro é à prova de água, resistente às condições climatéricas, inquebrável e substituível, se for o caso!
Celebre a festa com todas as cores e descontraia com um resplendor cálido
Os LED integrados de cor total com a tecnologia Chromasync™ fazem com que as luzes em globo da string brilhem com uma luz branca brilhante e cores saturadas, o que é perfeito para celebrações ao ar livre. Vai pôr música para uma festa? Sincronize-as com as suas músicas e observe a música a fazer com que as cores se movam. Quando for hora de relaxar, diminua a intensidade para um brilho ultrabaixo em qualquer tom de luz branca de quente a frio. Crie um ambiente ainda mais acolhedor com um efeito de luz ou especial, como uma luz de velas cintilante.
A luz e a alma da festa
As lâmpadas em globo Festavia, com o seu elegante e atrativo design Lightguide, são um belo complemento para o seu espaço exterior, estejam elas acesas ou apagadas! Cada lâmpada Lightguide apresenta um tubo interno distintivo que equilibra a cor, o brilho e a direção da luz para o máximo efeito. Personalize-as como quiser: defina um gradiente de várias cores na string, escolha entre efeitos de luz sazonais ou use efeitos de luz especiais para combinar perfeitamente com o ambiente festivo, ocasiões especiais ou momentos de relaxamento ao ar livre.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético