Celebre a festa com todas as cores e descontraia com um resplendor cálido

Os LED integrados de cor total com a tecnologia Chromasync™ fazem com que as luzes em globo da string brilhem com uma luz branca brilhante e cores saturadas, o que é perfeito para celebrações ao ar livre. Vai pôr música para uma festa? Sincronize-as com as suas músicas e observe a música a fazer com que as cores se movam. Quando for hora de relaxar, diminua a intensidade para um brilho ultrabaixo em qualquer tom de luz branca de quente a frio. Crie um ambiente ainda mais acolhedor com um efeito de luz ou especial, como uma luz de velas cintilante.