Iluminação de beiral fácil

Aqui não há cablagem. Estas luzes permanentes são de baixa tensão, o que significa que pode simplesmente ligá-las a qualquer tomada de exterior. Fixe-as facilmente aos beirais, ao longo dos telhados ou a fachadas com a fita adesiva incluída ou cm parafusos para instalação de longo prazo. Cada string de luzes pode ser cortada, o que permite que obtenha o ajuste perfeito para qualquer espaço. Além disso, o comprimento de cada string é detetado automaticamente, o que assegura a visualização ideal dos efeitos de luz.