Grinalda permanente Festavia 18 m, 32 pods Wh UE
A melhor decoração para o ano todo. Personalize o exterior da sua casa para qualquer ocasião, qualquer estação e qualquer estado de espírito com uma string de luzes brilhantes e coloridas. Estas luzes IP65 resistentes às condições climatéricas são fáceis de instalar sob beirais, ao longo de telhados ou em fachadas.
Destaques de produtos
- Cor precisa Chromasync™
- 18 m com 32 luzes
- Até 50 lm por luz
- String cortável
- Fonte de iluminação de baixa tensão incluída
Iluminação de beiral fácil
Aqui não há cablagem. Estas luzes permanentes são de baixa tensão, o que significa que pode simplesmente ligá-las a qualquer tomada de exterior. Fixe-as facilmente aos beirais, ao longo dos telhados ou a fachadas com a fita adesiva incluída ou cm parafusos para instalação de longo prazo. Cada string de luzes pode ser cortada, o que permite que obtenha o ajuste perfeito para qualquer espaço. Além disso, o comprimento de cada string é detetado automaticamente, o que assegura a visualização ideal dos efeitos de luz.
Luz brilhante, cor arrojada
Com o realce da nossa tecnologia de ponta Chromasync™, cada pod de luz oferece tons saturados profundos e tons pastéis suaves. Complementadas por LEDs branco dedicados que produzem a mais ampla gama de tons quentes a frios, os pods das luzes permanentes Festavia oferecem uma versatilidade inigualável. E com uma potência de 50 lúmenes por luz, também brilham intensamente!
Iluminação de segurança definitiva
Integra-se perfeitamente com o ecossistema Philips Hue Secure, incluindo as câmaras e sensores Secure. Configure o exterior da sua casa para se iluminar quando uma presença for detetada. Viu algo suspeito? Acione um alarme luminoso para fazer as luzes piscarem a vermelho e ajudar a dissuadir os possíveis intrusos.
Concebidas para qualquer clima
À prova de água, resistentes às condições climatéricas e aos elementos. Chega de fazer e desfazer as malas depois dos feriados, do Halloween ou de qualquer outra celebração. Com uma longa duração de 50.000 horas, deixe-as acesas o ano todo, ano após ano, e crie ainda mais motivos para iluminar a sua casa!
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
Plástico