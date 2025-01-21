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Grande plano frente de Hue White and color ambiance Grinalda permanente Festavia 18 m, 32 pods Wh UE

Grinalda permanente Festavia 18 m, 32 pods Wh UE

A melhor decoração para o ano todo. Personalize o exterior da sua casa para qualquer ocasião, qualquer estação e qualquer estado de espírito com uma string de luzes brilhantes e coloridas. Estas luzes IP65 resistentes às condições climatéricas são fáceis de instalar sob beirais, ao longo de telhados ou em fachadas.

Destaques de produtos

  • Cor precisa Chromasync™
  • 18 m com 32 luzes
  • Até 50 lm por luz
  • String cortável
  • Fonte de iluminação de baixa tensão incluída
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Iluminação de beiral fácil

Iluminação de beiral fácil

Aqui não há cablagem. Estas luzes permanentes são de baixa tensão, o que significa que pode simplesmente ligá-las a qualquer tomada de exterior. Fixe-as facilmente aos beirais, ao longo dos telhados ou a fachadas com a fita adesiva incluída ou cm parafusos para instalação de longo prazo. Cada string de luzes pode ser cortada, o que permite que obtenha o ajuste perfeito para qualquer espaço. Além disso, o comprimento de cada string é detetado automaticamente, o que assegura a visualização ideal dos efeitos de luz.

Luz brilhante, cor arrojada

Luz brilhante, cor arrojada

Com o realce da nossa tecnologia de ponta Chromasync™, cada pod de luz oferece tons saturados profundos e tons pastéis suaves. Complementadas por LEDs branco dedicados que produzem a mais ampla gama de tons quentes a frios, os pods das luzes permanentes Festavia oferecem uma versatilidade inigualável. E com uma potência de 50 lúmenes por luz, também brilham intensamente!

Iluminação de segurança definitiva

Iluminação de segurança definitiva

Integra-se perfeitamente com o ecossistema Philips Hue Secure, incluindo as câmaras e sensores Secure. Configure o exterior da sua casa para se iluminar quando uma presença for detetada. Viu algo suspeito? Acione um alarme luminoso para fazer as luzes piscarem a vermelho e ajudar a dissuadir os possíveis intrusos.

Concebidas para qualquer clima

Concebidas para qualquer clima

À prova de água, resistentes às condições climatéricas e aos elementos. Chega de fazer e desfazer as malas depois dos feriados, do Halloween ou de qualquer outra celebração. Com uma longa duração de 50.000 horas, deixe-as acesas o ano todo, ano após ano, e crie ainda mais motivos para iluminar a sua casa!

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Plástico

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Grinalda/faixa de luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros