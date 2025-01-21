A melhor decoração para o ano todo. Personalize o exterior da sua casa para qualquer ocasião, qualquer estação e qualquer estado de espírito com uma string de luzes brilhantes e coloridas. Amplie facilmente as luzes permanentes Festavia com esta extensão de string de 9 m que inclui 16 luzes resistentes às condições climatéricas e que se liga diretamente à extremidade de uma string de base. As luzes permanentes Festavia são extensíveis até um máximo de 45 metros, o que lhe permite obter luz ao longo de todas as linhas do telhado, beirais e sofitos.