Grinaldas de luzes Festavia
Com 250 mini LEDs inteligentes ao longo de um cabo de 20 metros, as grinaldas Festavia são a decoração perfeita para utilizar dentro de casa. Crie um gradiente de cor ao longo de toda a grinalda ou use uma cor para criar uma aparência mais tradicional.
Destaques de produtos
- 250 LEDs de cor inteligentes
- Cabo de 20 metros
- Cabo preto
- Inclui a fonte de alimentação
- Apenas para utilização em interiores
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético