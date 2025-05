Luzes inteligentes que o vão ajudar a despertar e adormecer de forma mais natural

Emparelhe o a sua lâmpada Philips Hue Iris de edição limitada com a Ponte Hue para descobrir as rotinas de despertar e dormir, que o vão ajudar a adormecer e despertar de forma mais natural. As capacidades de regulação extensa da lâmpada, a par da retroiluminção difusa, permitem desfrutar de um nascer do sol pessoal pela manhã à medida que as suas luzes vão aumentando de intensidade ou regular gradualmente para luzes brancas quentes que o vão ajudar a adormecer mais facilmente.