Iris dourado, edição especial
Crie o ambiente em qualquer divisão com a lâmpada de edição limitada Philips Hue Iris, disponível em prateado, dourado, cobre e rosado. Com uma luz que se projeta na parede com cor e oferece uma retroiluminação suave, a Iris confere um efeito exclusivo e sofisticado. Adicione uma Hue Bridge para desbloquear mais funcionalidades.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- LED integrado
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Dourado
Material
sintético
Metal