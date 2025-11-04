Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Iris rosé, edição limitada

Iris rosé, edição limitada

Crie o ambiente em qualquer divisão com a lâmpada de edição limitada Philips Hue Iris, disponível em prateado, dourado, cobre e rosado. Com uma luz que se projeta na parede com cor e oferece uma retroiluminação suave, a Iris confere um efeito exclusivo e sofisticado. Adicione uma Hue Bridge para desbloquear mais funcionalidades.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • LED integrado
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Outros

  • Material

    sintético

    Metal

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros