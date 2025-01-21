Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Kit inicial: 3 focos inteligentes GU10 + botão inteligente

Kit inicial: 3 focos inteligentes GU10 + botão inteligente

Dê cor ambiente a qualquer divisão com o kit inicial Philips Hue White and Color Ambiance. O kit inclui três lâmpadas inteligentes coloridas, uma Hue Bridge e um botão inteligente, que oferece controlo das luzes, acesso à aplicação Hue e um mundo de funcionalidades.

Destaques de produtos

  • ±10 anos de vida útil
  • Regulação da intensidade da luz sem fios instantânea
  • Controlo com Smart button
  • Philips Hue Bridge incluída
  • Luz branca e colorida
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias

Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias

Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.

Jogue com as luzes coloridas inteligentes

Jogue com as luzes coloridas inteligentes

Não há limites com a Philips Hue: com mais de 16 milhões de cores, pode transformar a sua casa no local perfeito para festas, dar vida a uma história de embalar e muito mais. Utilize efeitos predefinidos de luzes coloridas para despertar a sensação de verão sempre que quiser ou use a sua própria foto para reviver uma memória especial.

Hub de domótica: Ponte Hue

Hub de domótica: Ponte Hue

A Ponte Hue é um componente essencial para um sistema de iluminação inteligente Philips Hue. É o cérebro da operação, ao comunicar com as lâmpadas inteligentes e com a aplicação Hue para garantir que tudo funciona em conjunto. Também dispõe de funcionalidades de domótica, como temporizadores e rotinas de programação.

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Controle as luzes com a voz*

Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com luzes inteligentes 

Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com luzes inteligentes 

Leve o seu entretenimento a novos patamares sincronizando a ação no ecrã ou a batida da música com as suas luzes inteligentes.* Escolha a forma como gostaria de sincronizar as suas luzes com filmes, músicas (incluindo com a nossa integração com o Spotify!), programas de TV ou jogos e observe como as luzes coloridas na sua área de entretenimento reagem. *É necessária uma Hue Bridge 

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    50x57x50 mm

Design e acabamento

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Informações da embalagem

Consumo de energia

Assistência

Especificações técnicas

A bridge

A lâmpada

O interruptor

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho