Kit inicial: 3 focos inteligentes GU10 + interruptor de regulação da intensidade da luz
Dê cor ambiente a qualquer divisão com o kit inicial Philips Hue White and Color Ambiance. O kit inclui três lâmpadas inteligentes coloridas e uma Hue Bridge, que oferece controlo das luzes, acesso à aplicação Hue e um mundo de funcionalidades.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Luz branca e colorida
- Controlo inteligente
- Controlo por aplicação ou voz*
- Hue Bridge incluída
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
50x58