Kit inicial: 3 focos inteligentes GU10 + Smart button
Adicione cor ambiente a qualquer ambiente com o kit inicial Philips Hue White and color ambiance starter kit. O kit inclui 3 lâmpadas inteligentes coloridas, uma Hue Bridge e um Smart button, que permite o controlo total das luzes, o acesso à Hue app e inúmeras funcionalidades.
Destaques de produtos
- ±10 anos de vida útil
- Regulação da intensidade da luz sem fios instantânea
- Controlo com smart button
- Philips Hue Bridge incluída
- Luz branca e colorida
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
50x57x50 mm