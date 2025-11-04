Kit inicial: 4 lâmpadas inteligentes E27 (1100) + interruptor de regulação da intensidade da luz
Adicione cor ambiente a qualquer ambiente com o kit inicial Philips Hue White and color ambiance E27. Ligue-se à Hue Bridge incluída para tirar partido da enorme lista de funcionalidades. Controlo através da aplicação, por voz ou interruptor incluído.
Destaques de produtos
- Até 1100 lúmenes*
- Luz branca e colorida
- Hue Bridge incluída
- Interruptor de regulação da intensidade da luz incluído
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60x110