Lâmpada individual, E27
Dê cor à sua casa com esta lâmpada colorida E27 inteligente. Com 16 milhões de cores por onde escolher, esta luz pode dar à sua casa uma nova personalidade. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- 1 x lâmpada E27
- Luz branca e colorida
- Intensidade regulável
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
62x110