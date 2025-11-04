Lâmpada individual, GU10
Dê cor à sua casa com este foco GU10 inteligente. Com milhões de cores por onde escolher, esta luz pode dar à sua casa uma nova personalidade. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- 1 x lâmpada GU10
- Luz branca e colorida
- Intensidade regulável
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
50x71