Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Lâmpada individual, GU10

Lâmpada individual, GU10

Dê cor à sua casa com este foco GU10 inteligente. Com milhões de cores por onde escolher, esta luz pode dar à sua casa uma nova personalidade. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • É necessária uma Hue Bridge
  • 1 x lâmpada GU10
  • Luz branca e colorida
  • Intensidade regulável
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    50x71

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros