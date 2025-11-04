Lightstrip Outdoor de 2 metros
Completamente flexível, pode moldar e dobrar a faixa de luz exterior de 2 metros da forma que quiser. Alinhe-a um caminho sinuoso exterior ou deixe-a serpentear numa parede ou coluna; com os parafusos e clipes incluídos, pode ser instalada em qualquer lugar.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- 1x 2 metros de faixa de luz
- Luz branca e colorida
- Unidade de fonte de iluminação incluída
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Cor(es)
multi
Material
Silicone