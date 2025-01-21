*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Lightstrip Outdoor de 5 metros
Completamente flexível, pode moldar e dobrar a faixa de luz exterior de 5 metros da forma que quiser. Alinhe-a um caminho sinuoso exterior ou deixe-a serpentear numa parede ou coluna; com os parafusos e clipes incluídos, pode ser instalada em qualquer lugar.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- 1x 5 metros de faixa de luz
- Luz branca e colorida
- Unidade de fonte de iluminação incluída
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Enfeite o seu quintal com iluminação exterior
Dê ao seu jardim a oportunidade de brilhar tanto quanto a sua casa. Mais de 16 milhões de cores e 50 000 tons de luz branca fria e quente permitem-lhe decorar o exterior como se fosse o interior, quer esteja a iluminar uma passagem ou a destacar a sua parte favorita do pátio.
Faixa de luz flexível para moldar e dobrar
Completamente flexível, pode moldar, dobrar e manipular a faixa de luz exterior da forma que quiser. Alinhe-a um caminho sinuoso exterior ou deixe-a serpentear numa parede ou coluna; com os parafusos e clipes incluídos, pode ser instalada em qualquer lugar.
Faixa de luz resistente às condições climatéricas
A faixa de luz exterior resiste a todas as condições climatéricas, desde pequenas poças de água a horas de chuva intensa.
Faixa de luz perfeitamente uniforme e difusa
A faixa de luz exterior Philips Hue tem um revestimento especial que difunde ou dispersa a luz branca ou colorida emitida. Não é preciso esconder a faixa de luz, seja para iluminação direta ou indireta. Tudo que vê é pura luz.
Fonte de alimentação e ficha incluídas
Esta unidade possui todos os elementos que precisa para começar. Isto inclui uma faixa de luz e fonte de alimentação externa. Basta desembalar e instalar onde quiser e ligá-los.
Conecte à Ponte Hue para ter total controlo de iluminação inteligente
Este produto requer uma ligação à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo inteligente. Controle as luzes com a aplicação Philips Hue, defina temporizadores, rotinas, adicione ou remova luzes e muito mais. *Ponte Hue vendida em separado
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Cor(es)
multi
Material
Silicone