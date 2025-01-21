Enfeite o seu quintal com iluminação exterior

Dê ao seu jardim a oportunidade de brilhar tanto quanto a sua casa. Mais de 16 milhões de cores e 50 000 tons de luz branca fria e quente permitem-lhe decorar o exterior como se fosse o interior, quer esteja a iluminar uma passagem ou a destacar a sua parte favorita do pátio.