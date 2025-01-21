Lightstrip Plus, conjunto de 2M+1M

Defina temporizadores de acordo com a sua conveniência

A gama Hue da Philips pode criar a ilusão de que está em casa quando não está, utilizando a função de programação na aplicação Philips Hue. Defina as luzes para se acenderem a horas predefinidas, para que estejam acesas quando chegar a casa. Pode até definir divisões para iluminar a horas diferentes. E, obviamente, pode definir para que as luzes se apaguem gradualmente durante a noite, para nunca mais ter de se preocupar com luzes acesas.