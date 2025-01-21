*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Lightstrip Plus, conjunto de 2M+1M
Adicione uma LightStrip Plus ao seu sistema Philips Hue e crie uma experiência envolvente em balcões de bar ou armários e por trás de sistemas de entretenimento. A LightStrip Plus oferece a flexibilidade para dobrar, cortar e aumentar para a aplicação da sua escolha.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- Faixa de luz 1 x 2M + 1 x 1M
- 1x unidade de fonte de iluminação
- 1 x conector para cantos incluído
- Luz branca e colorida
A melhor flexibilidade: dar forma, moldar e ampliar
A Philips Hue Lightstrip Plus é a mais flexível fonte de luz imaginável. Pode moldar a tira em praticamente qualquer formato e utilizar a fita adesiva na parte posterior para a fixar a todas as superfícies sólidas. Se necessário, pode cortar a Philips Hue Lightstrip Plus à medida desejada nas marcações da tesoura. Integre a Philips Hue Lightstrip Plus em mobiliário, recantos, sob armários da cozinha ou para realçar características arquitetónicas com uma luz indireta suave. A Philips Hue Lightstrip Plus é a fonte de luz mais versátil e robusta que dará vida à sua casa.
Extensíveis até 10 metros
Amplie a sua Philips Hue Lightstrip Plus até 10 metros através da adição de extensões de 1 metro* para abranger superfícies maiores e permitir mais aplicações. Desde a iluminação brilhante de um recanto até à iluminação ambiente no seu corredor ou escada, tudo é possível. A Philips Hue Lightstrip oferece-lhe uma consistência total da cor desde a primeira à última extensão. *Só pode ser ampliada com a versão compatível com Bluetooth.
Fluxo luminoso elevado: 1600 lúmenes
Com um fluxo elevado de 1600 lúmenes e uma abrangência de luz ao longo do seu comprimento total, a Hue Lightstrip Plus oferece luz suficiente para ser utilizada como fonte de luz tanto decorativa como funcional.
Requer uma Philips Hue Bridge
Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte, para controlar as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue.
Seja criativo com 16 milhões de cores
Jogue com a luz e escolha entre 16 milhões de cores para mudar instantaneamente o visual e a atmosfera do seu quarto. Defina a cena sem esforço com um toque num botão. Use uma fotografia favorita e reviva esse momento especial com salpicos de luz. Guarde as suas definições de luz favoritas e recupere-as sempre que quiser com o toque de um dedo
Efetue a sincronização das luzes com música e filmes
Estenda a sua experiência de TV a toda a divisão ou sincronize a luz com a sua música favorita e veja como a luz reage ao ritmo. Transfira as aplicações de terceiros e descubra outras coisas fantásticas que pode fazer com Philips Hue.
Dê uma nova luz à sua experiência de jogo
Eleve a sua experiência de jogo ao próximo nível. Transfira as aplicações de terceiros e descubra as coisas fantásticas que pode fazer com Philips Hue.
Acorde e adormeça naturalmente
Os produtos Philips Hue ajudam-nos a sair da cama como gostamos, ajudando a começar o dia com energia. O brilho da luz aumenta gradualmente, imitando o efeito do nascer do sol e ajuda-o a acordar naturalmente, em vez de ser despertado pelo som forte de um despertador. Comece o seu dia da melhor maneira. À noite, uma luz branca quente e relaxante ajuda-o a descontrair, a relaxar e a preparar o corpo para uma boa noite de sono.
Crie o ambiente desde luz branca suave até luz natural branca
Crie o ambiente certo para qualquer momento e decore a sua casa entre luz branca quente e fria. Utilize estilos diferentes ao longo do ano, entre a luz branca pura que faz lembrar uma brisa de primavera, a luz branca quente de um dia de sol de verão e a luz do dia gelada do inverno.
Relaxe, leia, concentre-se e revitalize-se com as receitas de luz
A luz influencia os nossos estados de espírito e comportamentos. Os produtos Philips Hue podem ajudar a transformar as rotinas diárias em momentos agradáveis. Esqueça o café matinal e prepare-se para começar o dia com uma luz natural branca, brilhante e fria que ajuda a revitalizar o corpo e a mente. Mantenha-se focado com luz branca brilhante cuidadosamente ajustada. Ou descontraia e relaxe com o brilho suave de luz branca para um final de dia perfeito.
Controlo inteligente, dentro e fora de casa
Com as aplicações Philips Hue para iOS e Android, pode controlar as luzes remotamente, onde quer que esteja. Verifique se se esqueceu de desligar as luzes antes de sair de sua casa e ligue-as quando trabalhar até tarde.
Defina temporizadores de acordo com a sua conveniência
A gama Hue da Philips pode criar a ilusão de que está em casa quando não está, utilizando a função de programação na aplicação Philips Hue. Defina as luzes para se acenderem a horas predefinidas, para que estejam acesas quando chegar a casa. Pode até definir divisões para iluminar a horas diferentes. E, obviamente, pode definir para que as luzes se apaguem gradualmente durante a noite, para nunca mais ter de se preocupar com luzes acesas.
Regulação de intensidade da luz sem instalação
Experimente uma regulação suave garantida com Philips Hue. Não demasiado brilhante. Não demasiado escura. Perfeita. Não é preciso fios, um eletricista nem instalação
Controle-a à sua maneira
Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte e comece a descobrir as infinitas possibilidades. Controle as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue ou adicione comutadores ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e muito mais para a experiência completa da Philips Hue. Os produtos Philips Hue até funcionam com Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home, permitindo-lhe controlar as suas luzes com a voz.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Multicolor
Cor(es)
multi
Material
Silicone