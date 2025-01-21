Grande plano frente de Hue White and color ambiance Luz encastrada fina de 90mm, pacote de 3

Luz encastrada fina de 90 mm, pacote de 3

Graças ao seu perfil fino, a luz encastrada estreita Philips Hue permite adicionar iluminação encastrada a qualquer ambiente da sua casa, como quartos com tetos falsos. O ângulo do feixe largo e a elevada emissão de lúmenes permitem-lhe iluminar espaços ainda maiores.

Destaques de produtos

  • Luz branca e colorida regulável
  • Correspondência de cores precisa Chromasync™
  • 1000 lúmenes
  • À prova de água e humidade (IP44)
  • Conectividade Hue Bridge e Bluetooth
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Controle as luzes com a voz*

Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias

Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias

Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Especificações

Características da lâmpada

  • Intensidade regulável

    Sim

Design e acabamento

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Compatível com

Outros