Luz portátil Go
Adicione um Philips Hue Go ao seu sistema com luzes coloridas e brancas. O Go tem um design elegante com um invólucro transparente. Sem fios, portátil e recarregável, com uma duração superior a 3 horas. Controle-o através do sistema Hue ou através do botão no produto.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- LED integrado
- White
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
- Controlar com a voz *
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético