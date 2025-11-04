Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Pacote de 1, B22

Pacote de 1, B22

Utilize esta lâmpada LED inteligente B22 em qualquer equipamento padrão com um encaixe de baioneta para obter milhões de tonalidades de luz branca e colorida. Com regulação sem fios, esta lâmpada permite que defina o ambiente de forma instantânea.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Luz branca e colorida
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    60x109

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros