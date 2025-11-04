Pacote de 1, B22
Utilize esta lâmpada LED inteligente B22 em qualquer equipamento padrão com um encaixe de baioneta para obter milhões de tonalidades de luz branca e colorida. Com regulação sem fios, esta lâmpada permite que defina o ambiente de forma instantânea.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca e colorida
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60x109