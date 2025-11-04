Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Pacote de 1, E27

Pacote de 1, E27

Com milhões de tonalidades de luz branca e colorida, esta lâmpada LED inteligente E27 permite-lhe definir o ambiente de forma instantânea. Ideal para a maioria dos equipamentos, esta lâmpada permite-lhe levar a luz inteligente a qualquer local da sua casa.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Luz branca e colorida
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
    60x110

