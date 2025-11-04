Pacote de 2, E27
Ideais para a maioria dos equipamentos, estas duas lâmpada LED inteligentes E27 permitem-lhe levar a luz inteligente a qualquer local da sua casa. Defina o ambiente de forma instantânea com milhões de tonalidades de luz branca e colorida.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca e colorida
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60x110