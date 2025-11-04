Pacote duplo E14
Obtenha o aspeto clássico das lâmpadas tipo chama em LEDs inteligentes. Com milhões de tonalidades de luz branca e colorida, regulação instantânea e bases E14 convencionais, estas lâmpadas inteligentes permitem-lhe criar o ambiente perfeito em qualquer local.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- 2 x lâmpada E14
- Luz branca e colorida
- Intensidade regulável
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
39x117