Pacote duplo E14
Dê cor a qualquer divisão com estas duas lâmpadas de candelabro inteligente, que oferece luz branca quente a fria, bem como 16 milhões de cores. Utilize o Bluetooth para o controlo de acendimento instantâneo numa divisão ou estabeleça ligação à Ponte Hue para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca e colorida
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
39x117