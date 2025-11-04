Pacote duplo E27
Dê cor à sua casa com duas lâmpadas E27 inteligentes. Com uma grande variedade de cores, tons e possibilidades, é o toque perfeito de ambiente para qualquer ocasião. Conecte à Ponte Hue para desbloquear as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- 2 x lâmpada E27
- Luz branca e colorida
- Intensidade regulável
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
62x110