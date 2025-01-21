Assistência
Slim round ceiling light with a white frame and pink illuminated surface, featuring a compact design and smooth matte finish.

Painel de teto LED Tento WCA redondo de 42,1 cm branco

Aplique o tratamento de luz inteligente a qualquer área da sua casa, incluindo grandes armários, garagens, corredores e muito mais. Elegante e estilizado, este painel de teto redondo em branco é fácil de instalar e fica bem em qualquer lugar.

Destaques de produtos

  • Brilho ascendente subtil
  • ⌀42,1 cm
  • Até 3100 lúmenes
  • Perfil sintético
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Crie o ambiente certo com luz branca suave

As lâmpadas e equipamentos de luz Hue utilizam uma luz branca suave. Com intensidade regulável desde a luz natural brilhante às luzes noturnas suaves, estas luzes inteligentes permitem-lhe iluminar a sua casa com o nível adequado de luz suave quando dela precisa.

Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias

Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    sintético

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros