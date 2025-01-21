Assistência
Slim round ceiling light with black frame, emitting pink illumination, compact design with matte finish, no visible switches or ports.

Painel de teto LED Tento WCA redondo de 42,1 cm preto

Aplique o tratamento de luz inteligente a qualquer área da sua casa, incluindo grandes armários, garagens, corredores e muito mais. Elegante e estilizado com um acabamento em preto, este painel de teto redondo é fácil de instalar e fica bem em qualquer lugar.

Destaques de produtos

  • Brilho ascendente subtil
  • ⌀42,1 cm
  • Até 3100 lúmenes
  • Perfil sintético
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Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*

Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Crie o ambiente certo com luz branca suave

Crie o ambiente certo com luz branca suave

As lâmpadas e equipamentos de luz Hue utilizam uma luz branca suave. Com intensidade regulável desde a luz natural brilhante às luzes noturnas suaves, estas luzes inteligentes permitem-lhe iluminar a sua casa com o nível adequado de luz suave quando dela precisa.

Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias

Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias

Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto

  • Material

    sintético

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros