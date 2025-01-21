Assistência
Painel quadrado Surimu

Com um brilho difuso e suave de luz colorida, o painel de teto Surimu fica nivelado com o teto após uma instalação fácil e tem um aspeto discreto perfeito para salas de estar e quartos.

Destaques de produtos

  • ±10 anos de vida útil
  • Regulação da intensidade da luz sem fios instantânea
  • Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
  • Luz branca e colorida
  • 4150 lúmenes
Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.

Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho