Pedestal para exterior Calla
Basta ligar e desfrutar das 16 milhões de cores disponíveis para realçar a beleza do seu jardim ou utilize-a de forma mais funcional para a iluminação de percursos. A unidade base Calla fornece 1 ponto de luz e todos os cabos/fonte de alimentação de que necessita para começar.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- LED integrado
- Luz branca e colorida
- Sistema de baixa tensão - unidade de base
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Alumínio