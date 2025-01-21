O candeeiro de pedestal Lucca com as suas bandas pretas e design contemporâneo compacto, oferece uma ampla distribuição de luz branca regulável e colorida para os seus caminhos, pátios e limites de jardim. Leve um pouco de brilho difuso de luz funcional para o guiar pelos seus espaços no exterior. Ou regule o candeeiro de pedestal para qualquer cor para adicionar realces decorativos a plantas e árvores. Controle o pedestal Lucca sem esforço com a aplicação Hue e os assistentes inteligentes utilizando uma Hue Bridge ou Bridge Pro. A conectividade de rede Zigbee com uma Bridge significa que não há acesso não autorizado ao seu ecossistema de luzes inteligentes. A compatibilidade com Matter permite uma integração mais simples e perfeita com dispositivos de outras marcas.