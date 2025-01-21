Pedestal para exterior Turaco
Ilumine os seus caminhos, pátios e limites do jardim com branco regulável e luzes coloridas com o pedestal compacto para exterior Turaco. Leve um pouco de brilho difuso de luz funcional para o guiar pelos seus espaços no exterior. Ou regule o candeeiro de pedestal para qualquer cor para adicionar realces decorativos a plantas e árvores. Controle o pedestal Turaco sem esforço com a aplicação Hue e os assistentes inteligentes utilizando uma Hue Bridge ou Bridge Pro. A conectividade de rede Zigbee com uma Bridge significa que não há acesso não autorizado ao seu ecossistema de luzes inteligentes. A compatibilidade com Matter permite uma integração mais simples e perfeita com dispositivos de outras marcas.
Destaques de produtos
- Luz branca e colorida regulável
- Inclui lâmpada A60 de 1100 lúmenes
- Controlo por aplicação e por voz
- Compatível com Zigbee e Matter
- Ideal para caminhos e pátios
Resistente às condições climatéricas (IP44)
Esta luminária exterior Philips Hue foi concebida especialmente para utilizar em ambientes exteriores e foi sujeita a testes rigorosos para assegurar o respetivo desempenho. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água de qualquer direção. Este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.
Requer uma Philips Hue Bridge
Ligue as luzes Philips Hue à ponte para as controlar com o smartphone ou tablet através da Philips Hue app. Ou controle as luzes Philips Hue com o interruptor de regulação da intensidade da luz interior Philips Hue de modo a controlar as funcionalidades de regulação de intensidade da luz e para ligar/desligar.
Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores
Os produtos são fabricados especificamente para utilização exterior. Utilizamos materiais da mais alta qualidade para garantir o melhor desempenho em condições exteriores, bem como o uso inteligente de materiais para otimizar a frequência de rádio.
Controlo inteligente, dentro e fora de casa
Ilumine o exterior e veja o que se passa lá fora. Ao ligar as luzes exteriores com a ponte Hue, pode controlá-las da forma que quiser. Com as nossas opções de controlo remoto interior, como a aplicação Philips Hue ou utilizando a voz (Amazon Alexa, Apple HomeKit ou Assistente Google), pode controlar as luzes exteriores. Pode definir programações da luz para simular a sua presença. Controle a iluminação exterior do conforto da sua casa ou a partir de qualquer outro local.
Enfeite o seu quintal com iluminação exterior
Dê ao seu jardim a oportunidade de brilhar tanto quanto a sua casa. Mais de 16 milhões de cores e 50 000 tons de luz branca fria e quente permitem-lhe decorar o exterior como se fosse o interior, quer esteja a iluminar uma passagem ou a destacar a sua parte favorita do pátio.
Defina temporizadores de acordo com a sua conveniência
Desfrute das noites mais longas, termine as tarefas no jardim ou simplesmente deite o lixo fora depois de anoitecer. Defina programações para as luzes Philips Hue acenderem automaticamente ou utilize a rotina pôr/nascer do sol. E claro, desta forma, pode também desligar ou reduzir a intensidade das luzes. Nunca mais irá perguntar-se se deixou alguma luz ligada.
Definir as luzes para dar-lhe as boas-vindas a casa
Experimente o conforto de ligar automaticamente as luzes ao chegar a casa e desligar ao sair. Descarregue as compras do carro e entre em casa, tudo com o conforto da luz certa. Basta definir a aplicação Hue para o modo Em casa ou Ausente para ligar todas as luzes, ou deixar que a geolocalização o faça por si, tudo sem tocar num único botão. É assim tão fácil.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Antracite
Material
Alumínio