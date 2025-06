Combine a iluminação funcional num único equipamento

O Philips Hue Centris integra a função com a estética num plafon que combina um equipamento central com focos cujos ângulos podem ser regulados individualmente para realçar as diferentes zonas de uma divisão. Configure o Centris com uma de milhões de cores ou qualquer tonalidade de luz branca quente a fria ou configure cada luz na lâmpada com uma tonalidade única para uma atmosfera mais viva.