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Grande plano frente de Hue White and color ambiance Poste para exterior Lucca

Poste para exterior Lucca

O candeeiro de pé Lucca com as suas bandas pretas e design contemporâneo, oferece uma ampla distribuição de luz branca regulável e colorida para os seus portões, caminhos de acesso e limites de jardim. Leve um pouco de brilho difuso de luz funcional para o guiar pelos seus espaços no exterior. Ou regule o candeeiro de pedestal para qualquer cor para adicionar realces decorativos a entradas e ao quintal. Controle o pedestal Lucca sem esforço com a aplicação Hue e os assistentes inteligentes utilizando uma Hue Bridge ou Bridge Pro. A conectividade de rede Zigbee com uma Bridge significa que não há acesso não autorizado ao seu ecossistema de luzes inteligentes. A compatibilidade com Matter permite uma integração mais simples e perfeita com dispositivos de outras marcas.

Destaques de produtos

  • Luz branca e colorida regulável
  • Inclui lâmpada A60 de 1100 lúmenes
  • Controlo por aplicação e por voz
  • Compatível com Zigbee e Matter
  • Ideal para acessos a garagens e relvados
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Resistente às condições climatéricas (IP44)

Resistente às condições climatéricas (IP44)

Esta luminária exterior Philips Hue foi concebida especialmente para utilizar em ambientes exteriores e foi sujeita a testes rigorosos para assegurar o respetivo desempenho. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água de qualquer direção. Este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Requer uma Philips Hue Bridge

Requer uma Philips Hue Bridge

Ligue as luzes Philips Hue à ponte para as controlar com o smartphone ou tablet através da Philips Hue app. Ou controle as luzes Philips Hue com o interruptor de regulação da intensidade da luz interior Philips Hue de modo a controlar as funcionalidades de regulação de intensidade da luz e para ligar/desligar.

Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Os produtos são fabricados especificamente para utilização exterior. Utilizamos materiais da mais alta qualidade para garantir o melhor desempenho em condições exteriores, bem como o uso inteligente de materiais para otimizar a frequência de rádio.

Controlo inteligente, dentro e fora de casa

Controlo inteligente, dentro e fora de casa

Ilumine o exterior e veja o que se passa lá fora. Ao ligar as luzes exteriores com a ponte Hue, pode controlá-las da forma que quiser. Com as nossas opções de controlo remoto interior, como a aplicação Philips Hue ou utilizando a voz (Amazon Alexa, Apple HomeKit ou Assistente Google), pode controlar as luzes exteriores. Pode definir programações da luz para simular a sua presença. Controle a iluminação exterior do conforto da sua casa ou a partir de qualquer outro local.

Enfeite o seu quintal com iluminação exterior

Enfeite o seu quintal com iluminação exterior

Dê ao seu jardim a oportunidade de brilhar tanto quanto a sua casa. Mais de 16 milhões de cores e 50 000 tons de luz branca fria e quente permitem-lhe decorar o exterior como se fosse o interior, quer esteja a iluminar uma passagem ou a destacar a sua parte favorita do pátio.

Defina temporizadores de acordo com a sua conveniência

Defina temporizadores de acordo com a sua conveniência

Desfrute das noites mais longas, termine as tarefas no jardim ou simplesmente deite o lixo fora depois de anoitecer. Defina programações para as luzes Philips Hue acenderem automaticamente ou utilize a rotina pôr/nascer do sol. E claro, desta forma, pode também desligar ou reduzir a intensidade das luzes. Nunca mais irá perguntar-se se deixou alguma luz ligada.

Definir as luzes para dar-lhe as boas-vindas a casa

Definir as luzes para dar-lhe as boas-vindas a casa

Experimente o conforto de ligar automaticamente as luzes ao chegar a casa e desligar ao sair. Descarregue as compras do carro e entre em casa, tudo com o conforto da luz certa. Basta definir a aplicação Hue para o modo Em casa ou Ausente para ligar todas as luzes, ou deixar que a geolocalização o faça por si, tudo sem tocar num único botão. É assim tão fácil.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Antracite

  • Material

    Alumínio

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros