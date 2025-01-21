Ilumine os seus portões, acessos a garagens e limites do jardim com branco regulável e luzes coloridas com o poste para exterior Turaco alto e estreito. Leve um pouco de brilho difuso de luz funcional para o guiar pelos seus espaços no exterior. Ou regule o candeeiro de pé para qualquer cor para adicionar realces decorativos a entradas e ao quintal. Controle o pedestal Turaco sem esforço com a aplicação Hue e os assistentes inteligentes utilizando uma Hue Bridge ou Bridge Pro. A conectividade de rede Zigbee com uma Bridge significa que não há acesso não autorizado ao seu ecossistema de luzes inteligentes. A compatibilidade com Matter permite uma integração mais simples e perfeita com dispositivos de outras marcas.