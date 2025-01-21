*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Série de luzes Festavia
Com 100 mini LEDs inteligentes ao longo de um cabo de 8 metros, as séries de luzes Festavia são perfeitas para decoração interior e exterior. Crie um gradiente de cor ao longo de toda a série ou use um tom de branco ou de cor para criar um aspeto mais tradicional.
Destaques de produtos
- 100 LEDs de cor inteligentes
- Cabo de 8 metros
- Cabo preto
- Inclui a fonte de alimentação
- Interior/exterior
As séries de luzes Festavia são resistentes às condições climatéricas, podendo assim ser utilizadas dentro de casa ou em ambientes exteriores durante todo o ano. E porque são compatíveis com baixa tensão, é possível ligá-las à mesma unidade de fonte de alimentação das suas outras luzes para exterior.
Além dos cenários especiais para festividades que tornam essa altura do ano ainda mais festiva, qualquer cenário da galeria de cenários Hue fica bem na série Festavia, tornando-as na decoração perfeita durante todo o ano.
Estilos de grinalda especiais
Depois de definir o cenário, torne-o único! Utilize o estilo Linear para um gradiente de cor numa única linha, Disperso para um arranjo de cor aleatório ou Espelhado para espelhar as cores a partir do meio da série.
Personalizar com a aplicação Hue
Efetue a configuração na aplicação Hue para obter controlo instantâneo das suas grinaldas, além de todas as suas outras luzes! Com a aplicação Hue, também obtém automatizações e muito mais.
Adicionar acessórios
Aumente a conveniência da suas luzes com acessórios de fácil utilização, tais como um Hue dimmer switch ou Hue smart button.
Controlo por voz mãos-livres
Controle com comandos de voz através do emparelhamento com assistentes de casa inteligentes, tais como Amazon Alexa, Siri e Assistente Google.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético