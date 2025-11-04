Starter kit: 2 lâmpadas inteligentes com capacidade de cor E27 + Hue Bridge Pro
Obtenha funcionalidades de iluminação inteligente superpoderosas com o Hue Bridge Pro. Equipado com um novo chip capaz de executar algoritmos complexos e funcionalidades baseadas em IA, é mais rápido e mais potente do que nunca. Adicione cor ambiente a qualquer divisão com as lâmpadas White and Color ambiance incluídas.
Destaques de produtos
- Suporta mais de 150 luzes e mais de 50 acessórios
- Use luzes como sensores de movimento com MotionAware™
- Desbloqueia a integração de segurança e a iluminação surround Hue Sync
- White Ambience +16 milhões de cores
- Até 1100 lúmenes*
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60 x 110