Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Starter kit: 3 lâmpadas GU10 + Hue Smart button + Hue Bridge Pro

Starter kit: 3 lâmpadas GU10 + Hue Smart button + Hue Bridge Pro

Obtenha funcionalidades de iluminação inteligente superpoderosas com o Hue Bridge Pro. Equipado com um novo chip capaz de executar algoritmos complexos e funcionalidades baseadas em IA, é mais rápido e mais potente do que nunca. Adicione cor ambiente a qualquer divisão com as lâmpadas com capacidade de cor incluídas e usufrua de um controlo prático com o botão incluído.

Destaques de produtos

  • Suporta mais de 150 luzes e mais de 50 acessórios
  • Use luzes como sensores de movimento com MotionAware™
  • Desbloqueia a integração de segurança e a iluminação surround Hue Sync
  • White Ambience +16 milhões de cores
  • Controlo personalizável e conveniente
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Segurança Zigbee

Segurança Zigbee

A sua privacidade é uma prioridade para nós. O Zigbee e o Philips Hue impedem o acesso não autorizado ao seu ecossistema de iluminação inteligente.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Esta nova e entusiasmante funcionalidade exclusiva do Bridge Pro permite que o seu sistema de iluminação responda intuitivamente aos seus movimentos em casa. Utilizando, pelo menos, 3 luzes na mesma divisão, pode criar uma área de movimento que deteta a sua presença e aciona as luzes que lhe atribuir. Não é necessário um sensor de movimento separado!

Mais capacidade e processador mais rápido

Mais capacidade e processador mais rápido

Em comparação com o Hue Bridge, o Bridge Pro oferece 3x mais capacidade, suporte para mais de 150 luzes, mais de 50 acessórios, 500 cenários e tempos de resposta 5x mais rápidos com o seu novo Hue Chip Pro.   

Controlo de toda a casa a partir de qualquer lugar

Controlo de toda a casa a partir de qualquer lugar

O Hue Bridge e o Bridge Pro dão-lhe acesso ao seu sistema de casa inteligente a partir de qualquer lugar através da aplicação Hue. Controle as suas luzes, receba notificações de segurança ou simplesmente configure o seu sistema para funcionar de acordo com automatizações.

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    50x57x50 mm

Design e acabamento

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Informações da embalagem

Consumo de energia

Assistência

Especificações técnicas

A bridge

A lâmpada

O interruptor

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho