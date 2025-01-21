Hue MotionAware™

Esta nova e entusiasmante funcionalidade exclusiva do Bridge Pro permite que o seu sistema de iluminação responda intuitivamente aos seus movimentos em casa. Utilizando, pelo menos, 3 luzes na mesma divisão, pode criar uma área de movimento que deteta a sua presença e aciona as luzes que lhe atribuir. Não é necessário um sensor de movimento separado!