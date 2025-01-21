*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Starter kit: 3 lâmpadas GU10 + Hue Smart button + Hue Bridge Pro
Obtenha funcionalidades de iluminação inteligente superpoderosas com o Hue Bridge Pro. Equipado com um novo chip capaz de executar algoritmos complexos e funcionalidades baseadas em IA, é mais rápido e mais potente do que nunca. Adicione cor ambiente a qualquer divisão com as lâmpadas com capacidade de cor incluídas e usufrua de um controlo prático com o botão incluído.
Destaques de produtos
- Suporta mais de 150 luzes e mais de 50 acessórios
- Use luzes como sensores de movimento com MotionAware™
- Desbloqueia a integração de segurança e a iluminação surround Hue Sync
- White Ambience +16 milhões de cores
- Controlo personalizável e conveniente
Segurança Zigbee
A sua privacidade é uma prioridade para nós. O Zigbee e o Philips Hue impedem o acesso não autorizado ao seu ecossistema de iluminação inteligente.
Hue MotionAware™
Esta nova e entusiasmante funcionalidade exclusiva do Bridge Pro permite que o seu sistema de iluminação responda intuitivamente aos seus movimentos em casa. Utilizando, pelo menos, 3 luzes na mesma divisão, pode criar uma área de movimento que deteta a sua presença e aciona as luzes que lhe atribuir. Não é necessário um sensor de movimento separado!
Mais capacidade e processador mais rápido
Em comparação com o Hue Bridge, o Bridge Pro oferece 3x mais capacidade, suporte para mais de 150 luzes, mais de 50 acessórios, 500 cenários e tempos de resposta 5x mais rápidos com o seu novo Hue Chip Pro.
Controlo de toda a casa a partir de qualquer lugar
O Hue Bridge e o Bridge Pro dão-lhe acesso ao seu sistema de casa inteligente a partir de qualquer lugar através da aplicação Hue. Controle as suas luzes, receba notificações de segurança ou simplesmente configure o seu sistema para funcionar de acordo com automatizações.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
50x57x50 mm