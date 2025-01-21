Assistência
A set of smart light bulbs emitting pink light, shown with a white hub and a wireless switch, all sharing a similar design.

Starter kit B22

Com três lâmpadas LED B22 inteligentes, obtém milhões de tonalidades de luz branca e colorida, bem como regulação sem fios para definir o ambiente de forma instantânea na sua casa. Utilize em qualquer equipamento padrão com uma base de baioneta.

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Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • Luz branca e colorida
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
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Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    60x109

Design e acabamento

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Assistência

Especificações técnicas

A bridge

A lâmpada

O interruptor

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros