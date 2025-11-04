Starter kit B22
Dê cor ambiente a qualquer divisão com o kit inicial de luz ambiente colorida e Philips Hue White B22. Estabeleça ligação à Hue Bridge incluída para aproveitar a lista infindável de funcionalidades. Controlo através da Aplicação, da voz ou dos Interruptores incluídos.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Luz branca e colorida
- Hue Bridge incluída
- Controlo por aplicação ou voz*
- Hue Dimmer switch incluído
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60x109