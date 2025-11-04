Assistência
A set of smart light bulbs with white bases and pink illumination, shown alongside a white smart lighting hub.

Kit inicial: 3 lâmpadas inteligentes E27 (1100)

Dê cor ambiente a qualquer divisão com o kit inicial Philips Hue White and Color Ambiance. O kit inclui três lâmpadas inteligentes coloridas e uma Hue Bridge, que oferece controlo das luzes, acesso à aplicação Hue e um mundo de funcionalidades.

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Até 1055 lúmenes*
  • Hue Bridge incluída
  • Controlo inteligente
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    60x110

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Assistência

Especificações técnicas

A bridge

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros