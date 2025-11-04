Kit inicial: 3 lâmpadas inteligentes E27 (1100)
Dê cor ambiente a qualquer divisão com o kit inicial Philips Hue White and Color Ambiance. O kit inclui três lâmpadas inteligentes coloridas e uma Hue Bridge, que oferece controlo das luzes, acesso à aplicação Hue e um mundo de funcionalidades.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Até 1055 lúmenes*
- Hue Bridge incluída
- Controlo inteligente
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60x110